Die Aktie des Pharma- und Laborzulieferers Sartorius (WKN: 716563) hatte im November vergangenen Jahres ein Allzeithoch bei 631,60 EUR markiert. Im Rahmen des anschließenden Kurseinbruchs brach sie ihren zyklischen Aufwärtstrend und rutschte bis auf ein im Juni verzeichnetes Verlaufstief bei 293,30 EUR ab. Der anschließende Erholungstrend endete knapp unterhalb des 50%-Retracements bei 458,20 EUR. Ausgehend vom August-Hoch, weist der Trend wieder in allen Zeitebenen abwärts. Ein mehrwöchiger Stabilisierungsversuch scheiterte zuletzt in Reaktion auf die Veröffentlichung der Quartalszahlen. Die Aktie rutschte dynamisch und begleitet von sehr hohem Handelsvolumen bis auf ein 4-Monats-Tief bei 311,00 EUR. Die vergangenen drei Handelstage brachten eine Kurserholung, die bislang als klassischer Pullback an die ehemalige Unterstützungsregion 345-349 EUR gewertet werden kann. Ein Break darüber per Tagesschluss könnte die Erholung in Richtung 364 EUR oder 382,30-395,50 EUR ausdehnen. Erst mit einem nachhaltigen Anstieg über die letztgenannte Zone würde das mittelfristig bearishe Bias neutralisiert. Ein Anschlussverkaufssignal entstünde nun mit einer Verletzung des Vorwochentiefs bei 311,00 EUR, dann mit Ziel 293,30 EUR. Darunter würde sich deutlicheres Abwärtspotenzial in Richtung zunächst 261,60/264,22 EUR, 243,20/248,45 EUR und 230,31 EUR ergeben.