Die Aktie des Immobilienkonzerns Vonovia (WKN: A1ML7J) bewegt sich ausgehend vom im September 2020 bei 58,77 EUR markierten Rekordhoch in einem intakten Abwärtstrend. Ab Februar dieses Jahres beschleunigte sich der Abverkauf deutlich. Der Wert verzeichnete am 13. Oktober ein Mehrjahrestief bei 18,59 EUR. Nach einer ersten Erholungswelle bis auf 21,70 EUR konsolidierte er zuletzt seitwärts. Mit dem gestrigen von erhöhtem Handelsvolumen begleiteten Kursaufschwung läuft nun eine zweite Erholungswelle. Als plausibles primäres Erholungsziel fungiert der Bereich 23,34-23,98 EUR. Gelingt es dem Papier nachhaltig und auf Schlusskursbasis über dieses Ziel- und Widerstandscluster anzusteigen, entstünde deutlicheres Erholungspotenzial in Richtung 25,35 EUR und eventuell 26,84-27,68 EUR. Mit Blick auf die Unterseite liegen nächste Supports bei 21,70 EUR und 20,31 EUR. Darunter (Tagesschluss) würde das Erholungsszenario neutralisiert und ein zeitnahes Wiedersehen mit der Unterstützungszone bei 18,59/18,88 EUR wahrscheinlich werden. Deren signifikante Verletzung würde schließlich den dominanten Bärenmarkt bestätigen mit möglichen Zielen bei 17,66 EUR und 15,78 EUR. Das Unternehmen wird am 4. November seine Quartalszahlen präsentieren.