Die Aktie von Symrise (WKN: SYM999) hatte im vergangenen November im Rahmen der mehrjährigen Hausse ein Rekordhoch bei 132,65 EUR erzielt. Darunter ging sie in den Korrekturmodus über. Zuletzt hatte sie die langfristig kritische Unterstützungszone bei 92-96 EUR getestet. Ausgehend vom am 13. Oktober verzeichneten 2-Jahres-Tief bei 91,94 EUR, startete eine Erholungsrally. Dieser Kursaufschwung gewann mit dem am Dienstag erfolgten Ausbruch über die mehrwöchige Abwärtstrendlinie und die 50-Tage-Linie an Dynamik. Im gestrigen Handel überwand der Wert nach positiv aufgenommenen Geschäftszahlen bedeutsame weitere technische Hürden in Gestalt der gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 100 und 200 Tage sowie des letzten Reaktionshochs vom 6. Oktober. Der von hohem Volumen begleitete Anstieg auf ein 6-Wochen-Hoch lässt weitere Kursavancen in Richtung zunächst 108,65/109,49 EUR erwarten. Die nachhaltige Überschreitung dieser Widerstandszone per Tagesschluss würde das technische Bild weiter aufhellen mit Chancen in Richtung 115,65 EUR. Erst darüber würde das Risiko einer langfristigen Top-Bildung nennenswert reduziert. Nächste Unterstützungen liegen aktuell bei 104,61/105,21 EUR und 102,53 EUR. Bearishe Signale im kurzfristigen Zeitfenster entstünden nun unterhalb von 99,55/100,00 EUR und 96,02 EUR. Mit Blick auf das langfristige Chartbild würde mit einem signifikanten Rutsch unter die zentrale Supportzone 91,94-94,60 EUR, insbesondere per Wochenschluss, eine große Kopf-Schulter-Umkehr bestätigt. Potenzielle nächste Ziele befänden sich in diesem Fall bei 88,08 EUR, 76,96 EUR und 71,20 EUR.