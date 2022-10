Diese Analyse wurde am 28.10.2022 um 08:40 Uhr erstellt.

Die Siemens-Aktie (WKN: 723610) hatte im Rahmen des langfristigen Aufwärtstrends vom Corona-Crash-Tief bei 58,77 EUR im März 2020 bis auf ein im Januar gesehenes Allzeithoch bei 157,96 EUR vorstoßen können. Seither befinden sich die Bären am Ruder. Ausgehend vom im Juli verzeichneten 2-Jahres-Tief bei 93,67 EUR, startete ein Erholungstrend. Nach einem Rallyhoch bei 112,70 EUR im August und einem Rücksetzer bis auf 95,07 EUR läuft aktuell vom September-Tief eine zweite Aufwärtswelle, die die Notierung bis zum gestrigen Handel intraday knapp über das August-Hoch beförderte. Im charttechnischen Fokus steht nun die massive Ziel- und Widerstandszone, die sich bis 115,06 EUR erstreckt. Sie resultiert aus dem August-Hoch, der gebrochenen Aufwärtstrendlinie vom März-Tief, der Rückkehrlinie des Erholungstrendkanals, der 100%-Projektion der ersten Erholungswelle, der Abwärtslücke vom 13. Juni sowie der fallenden 200-Tage-Linie. Solange diese Zone nicht nachhaltig (Tagesschlusskursbasis) überwunden werden kann, bleibt das Risiko einer zeitnahen Wiederaufnahme des dominanten Abwärtstrends hoch. Gelänge hingegen die Überwindung dieser Barriere, würde sich das mittelfristige Chartbild deutlich aufhellen und es entstünde Anschlusspotenzial in Richtung 118,23 EUR, 121,32 EUR und 125,82-126,46 EUR. Eine signifikante Verletzung der Unterstützungszone 103,81-104,94 EUR würde derweil ein erstes Indiz für eine Machtübernahme der Bären im kurzfristigen Zeitfenster liefern. Anschlussverkaufssignale entstünden unterhalb von 101,06 EUR, 95,07-96,66 EUR und 93,67 EUR. Das Unternehmen wird am 17. November seine Quartalszahlen veröffentlichen.