Der deutsche Aktienmarkt bot zum Wochenausklang ein gemischtes Bild. Der DAX legte um 0,24 Prozent auf 13.243 Punkte zu. Auf Wochensicht zog er um 4,03 Prozent an. Der TecDAX sah am Berichtstag ein Plus von 0,13 Prozent. Für den MDAX der mittelgroßen Werte ging es hingegen um 1,21 Prozent abwärts. In den drei Indizes gab es 35 Gewinner und 64 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 73 Prozent. Stärkste Sektoren waren Telekommunikation (+3,21%), Chemie (+0,80%) und Industrie (+0,75%). Am deutlichsten abwärts tendierten Einzelhandelswerte (-3,47%), Transportwerte (-1,74%) und Finanzdienstleister (-1,68%). MTU verbesserte sich an der DAX-Spitze um 3,90 Prozent. Airbus stieg nach der Bilanzvorlage um 3,64 Prozent. Deutsche Telekom gewann 3,89 Prozent hinzu. Hier stützten starke Quartalszahlen sowie eine Anhebung der Prognose seitens der Tochter T-Mobile US. Volkswagen büßte derweil nach Zahlen 1,88 Prozent ein. FMC hielt mit einem Minus von 8,88 Prozent die rote Laterne.

An der Wall Street rückte der Dow Jones Industrial um 2,59 Prozent auf ein 9-Wochen-Hoch bei 32.862 Punkten vor. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 stieg um 3,17 Prozent auf 11.546 Zähler. 73 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen betrug 68 Prozent. 89 neuen 52-Wochen-Hochs standen 113 Tiefs gegenüber. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries zog um sechs Basispunkte auf 4,02 Prozent an. Rohöl der US-Sorte WTI verbilligte sich um 1,32 Prozent auf 87,90 USD. Gold gab um 1,25 Prozent auf 1.645 USD nach.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh ganz überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,95 Prozent höher bei 136,85 Punkten. Besonders fest tendierte der Nikkei 225. Gegen den Trend neigte der chinesische CSI 300 moderat zur Schwäche. Die offiziellen Einkaufsmanagerindizes in China rutschten in den kontraktiven Bereich und verfehlten die Markterwartungen. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,15 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (13.274) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Daten zum BIP und zu den Verbraucherpreisen in der Eurozone. Am Nachmittag könnten sich Impulse vom Chicagoer Einkaufsmanagerindex ergeben. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Berkshire Hathaway und Shop Apotheke Europe.