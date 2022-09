Der Goldpreis hatte nach einer Korrektur vom im August 2020 markierten Rekordhoch bei 2.075 USD einen Boden oberhalb der Marke von 1.677 USD ausbilden können. Im Rahmen des im August 2021 gestarteten Aufwärtstrends konnte er bis zum März erneut bis knapp unter die historische Bestmarke vorstoßen. Seither tendiert das Edelmetall wieder südwärts. Dem Bruch der mittelfristig kritischen Supportzone bei 1.780-1.791 USD am 5. Juli folgte ein dynamischer Abverkauf, der die Notierung wieder bis in unmittelbare Rufweite zur langfristig kritischen Supportzone 1.677/1.688 USD fallen ließ. Nach einer kräftigen Erholungsrally bis auf 1.808 USD und einem Fehlausbruch über die mittelfristige Abwärtstrendlinie geriet die Notierung zuletzt wieder unter Druck. Ein erneuter Test des Key-Supports bei 1.677/1.688 USD steht nun auf der Agenda. Es bleibt abzuwarten, ob sich der Kurs hier ein weiteres Mal stabilisieren und nach oben absetzen kann. Die Saisonalität wirkt nun bis Ende des Monats als Belastungsfaktor. Ein nachhaltiger Rutsch unter 1.677 USD, insbesondere per Wochenschluss, würde ein großes Doppeltop komplettieren und damit das langfristige Chartbild signifikant eintrüben. Nächste potenzielle Ziele und Auffangregionen liegen in diesem Fall bei 1.646 USD, 1.632 USD, 1.618 USD, 1.568/1.575 USD, 1.510/1.525 USD und 1.445-1.460 USD. Mit Blick auf die Oberseite liegen nächste relevante Widerstände bei 1.728 USD und 1.756-1.765 USD. Erst mit einem Anstieg über die letztgenannte Zone käme es zu einer leichten Entspannung der technischen Ausgangslage. Unmittelbar bullish würde es erst im Fall der nachhaltigen Überwindung des nun mittelfristig kritischen Widerstands bei 1.808 USD.