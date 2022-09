Die Aktie des Essenslieferanten Delivery Hero (WKN: A2E4K4) hatte unterhalb des im Januar 2021 bei 145,40 EUR markierten Rekordhochs eine langfristige Umkehrformation ausgebildet, die im Dezember mit der Verletzung der Supportzone bei rund 100 EUR bestätigt wurde. Der anschließende Abverkauf ließ die Notierung bis auf ein im Mai gesehenes Allzeittief bei 23,88 EUR einbrechen. Seither lief ein Erholungstrend, der Mitte August bis an ein bedeutsames Widerstandscluster hinaufführte. Knapp unterhalb der fallenden 200-Tage-Linie bildete der Wert bei 57,16 EUR ein Rallyhoch aus und orientierte sich hiervon ausgehend wieder südwärts. Mit dem gestrigen Kursrutsch auf ein 6-Wochen-Tief trübte sich auch das mittelfristige Chartbild leicht ein. Sowohl die Aufwärtstrendlinie vom Mai-Tief als auch die 50-Tage-Linie wurden signifikant unterboten. Nächste potenzielle Unterstützungen und Ziele lauten 38,33 EUR und 35,42/36,61 EUR. Darunter würde das Reaktionstief bei 31,02 EUR in den charttechnischen Blick rücken. Dessen Unterschreitung würde das Ende des Erholungstrends bestätigen und unmittelbare Abwärtsrisiken in Richtung 23,88 EUR mit sich bringen. Mit Blick auf die Oberseite müssten die Bullen die Notierung dynamisch und per Tagesschluss über die Widerstandszone bei 43,47-44,43 EUR befördern, um das technische Bias wieder zu ihren Gunsten zu drehen. Im Erfolgsfall würden weitere Kursavancen bis zunächst 46,55/47,50 EUR und anschließend 52,56-53,94 EUR möglich.