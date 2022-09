Die Aktie der Munich Re (WKN: 843002) war im Zuge des Corona-Crashs von einem Mehrjahreshoch bei 284,20 EUR bis auf 141,00 EUR eingebrochen. Die anschließende zyklische Hausse beförderte sie bis zum Februar dieses Jahres wieder bis auf 282,25 EUR. Die dort einsetzende kräftige Abwärtskorrektur führte die Notierung bis zum März auf 205,15 EUR zurück. Seither scheiterten Kurserholungen wiederholt an der Hürde der 200-Tage-Linie. Der von hohem Volumen begleitete Kursanstieg der vergangenen drei Handelstage führte schließlich am Freitag zu einem dynamischen Ausbruch über die genannte Barriere auf ein 6-Monats-Hoch. Zur Aufrechterhaltung der bullishen Ausgangslage ist nun erforderlich, dass der Anteilsschein die Supportzone bei aktuell 235,97-242,10 EUR im Falle eines möglichen Pullbacks per Tagesschluss verteidigen kann. Mit Blick auf die Oberseite würde ein nachhaltiger Anstieg über 249,20 EUR ein bullishes Anschlusssignal generieren. Darüber würde zunächst die Ziel- und Widerstandszone bei 256,75/258,05 EUR in den charttechnischen Fokus rücken. Deren Herausnahme könnte das Papier mittelfristig wieder in Rufweite zur langfristig kritischen Widerstandszone bei 282,25/284,20 EUR ansteigen lassen. Unterhalb von 235,97 EUR wäre hingegen eine Korrekturphase zu favorisieren mit einem möglichen Auffangbereich bei 227,50-230,10 EUR.