Nach dem im Februar dieses Jahres erfolgten Markieren eines 7-Jahres-Hochs bei 12,54 EUR formte die Aktie des Energieversorgers E.ON (WKN: ENAG99) eine obere Umkehrformation. Der seither etablierte Abwärtstrend ließ die Notierung bis auf 7,72 EUR und damit auf eine langfristig bedeutsame Unterstützungszone einbrechen. Die dort im Juli gestartete Erholungsrally scheiterte am Widerstandscluster, resultierend aus der gebrochenen Aufwärtstrendlinie, der fallenden 100-Tage-Linie und dem 38,2%-Fibonacci-Retracement. Nach einem Rücksetzer vom Rallyhoch bei 9,61 EUR bis auf 8,28 EUR zeigte das Papier in den letzten beiden Handelstagen Stärke und eroberte die 50-Tage-Linie zurück. Damit die Option auf eine mögliche zweite Erholungswelle erhalten bleibt, sollte der Anteilsschein die fallende 100-Tage-Linie bei aktuell 9,11 EUR signifikant per Tagesschluss überwinden. Bestätigt würde dieses Szenario einer Ausdehnung der Rally vom Juli-Tief mit einem Break über die Hürde bei 9,35-9,61 EUR. Als potenzielles Ausdehnungsziel fungiert im Erfolgsfall die Zone 10,13-10,28 EUR. Erst mit einem nachhaltigen Anstieg darüber würde sich auch das mittelfristige Chartbild aufhellen. Ein Rutsch unter 8,28 EUR per Tagesschluss wäre derweil unmittelbar bearish zu werten. In diesem Fall stünde zunächst ein erneuter Test der übergeordnet kritischen Supportzone 7,60-7,72 EUR auf der Agenda. Deren nachhaltige Verletzung würde das langfristige Chartbild signifikant trüben mit nächsten potenziellen Zielen bei 7,01 EUR, 6,70 EUR und 5,99 EUR.