Der deutsche Aktienmarkt orientierte sich zum Wochenstart angesichts erhöhter Sorgen über eine mögliche Gas- und Energiekrise abwärts. Die Börsen in den USA blieben feiertagsbedingt geschlossen und lieferten daher am Nachmittag keine Impulse. Der DAX schloss 2,22 Prozent tiefer bei 12.761 Punkten. MDAX und TecDAX verzeichneten Abschläge von 1,96 und 1,04 Prozent. In den drei Indizes gab es acht Gewinner und 92 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 86 Prozent. Bis auf den Versorgersektor (+0,14%) endeten alle Sektorenindizes im Minus. Die deutlichsten Abschläge waren bei den Automobilwerten (-4,96%) und Banken (-4,18%) zu beobachten. E.ON (+1,00%) und RWE (+0,08%) waren im DAX nach der Verkündung des geplanten Entlastungspakets der Bundesregierung gegen den Trend gesucht. DAX-Schlusslichter waren Mercedes-Benz (-6,84%), Continental (-5,87%) und Porsche (-4,62%).

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh nach anfänglicher Schwäche zuletzt uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,04 Prozent tiefer bei 153,52 Punkten. Die australische Notenbank RBA hob wie allgemein erwartet ihren Leitzins um 50 Basispunkte auf 2,35 Prozent an. Der Austral-Dollar reagierte kaum auf die Entscheidung. Der S&P Future notierte zuletzt 0,41 Prozent höher. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (12.741) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick auf die Daten zum deutschen Auftragseingang und den ISM-Index für den US-Servicesektor. Gemäß den gestern Abend bekannt gegebenen Indexänderungen in der DAX-Familie wird Siemens Energy den Kochboxen-Versender HelloFresh im Leitindex ersetzen.