Diese Analyse wurde am 06.09.2022 um 08:32 Uhr erstellt.

Der DAX sackte gestern zur Eröffnung deutlich ab, konnte sich jedoch oberhalb des noch in der ersten Handelsstunde verzeichneten Tagestiefs bei 12.617 Punkten stabilisieren und eine Erholungsbewegung in Richtung 38,2%-Fibonacci-Retracement initiieren. Unterhalb des Erholungshochs bei 12.793 Punkten ging der Index in den Konsolidierungsmodus über.