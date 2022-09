Die Aktie des im DAX notierten Dialysespezialisten Fresenius Medical Care (WKN: 578580) bewegt sich in einem langfristigen Abwärtstrend, ausgehend vom im Jahr 2018 bei 93,82 EUR markierten Rekordhoch. Der laufende mittelfristige Abwärtsimpuls ließ die Notierung vom Zwischenhoch im April um rund 47 Prozent auf ein in der vergangenen Woche verzeichnetes Dekadentief bei 33,40 EUR absacken. Angesichts der extrem überverkauften markttechnischen Indikatoren besteht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine Stabilisierung oder deutlichere Erholungsbewegung. Positive Divergenzen in den Oszillatoren signalisieren zudem ein Nachlassen des Momentums. Um eine preisliche Bestätigung für eine Erholungsrally zu erhalten, müsste zunächst die Widerstandszone bei 35,08-35,43 EUR per Tagesschluss überwunden werden. Im Erfolgsfall entstünde Anschlusspotenzial in Richtung 37,30-37,69 EUR und eventuell 39,30-40,82 EUR. Am übergeordnet bearishen Chartbild würde sich hierdurch indes noch nichts ändern. Ein signifikanter Rutsch unter den aktuellen Support bei33,40 EUR würde derweil Ausdehnungsziele auf der Unterseite bei 31,52/31,64 EUR und eventuell 29,55 EUR in den Blick rücken.