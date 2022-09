Die Aktie des Wind- und Solarparkbetreibers Encavis (WKN: 609500) war nach dem Markieren eines Rekordhochs bei 25,55 EUR im Januar 2021 in den Korrekturmodus übergegangen. Im Rahmen einer zweiten Abwärtswelle erreichte sie im Februar dieses Jahres ein 2-Jahres-Tief bei 11,82 EUR und damit eine längerfristig relevante Unterstützungszone. Seither befinden sich mit Blick auf das mittelfristige Zeitfenster die Bullen wieder am Ruder. Der entsprechende Aufwärtstrend beförderte das Papier bis zum 26. August auf ein Hoch bei 24,78 EUR und damit in unmittelbare Rufweite zum Allzeithoch. Die dort gestartete Abwärtskorrektur ließ die Notierung kurzzeitig unter die gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 50 und 100 Tage sowie unter die mehrmonatige Aufwärtstrendlinie rutschen. Nach der am Montag geformten bullishen Hammer-Kerze oberhalb des Korrekturtiefs bei 18,60 EUR konnten die Bullen jedoch im gestrigen Handel wieder einen Punktsieg erringen. Der Wert schraubte sich begleitet von hohem Handelsvolumen wieder über die Trendlinie und die genannten Durchschnittslinien. Das kurzfristige technische Bias bleibt nun unmittelbar bullish, solange die Supportzone bei 19,22-20,34 EUR nicht unterschritten wird. Ein Anschlusskaufsignal entstünde mit einem Tagesschluss oberhalb von 22,42 EUR. Nächste potenzielle Ziele lauten dann 23,32-23,50 EUR und 24,78 EUR. Mit einem nachhaltigen Anstieg über die weitere Hürde bei 25,55 EUR würde schließlich der langfristige Aufwärtstrend bestätigt. Unterhalb von 19,22 EUR wäre derweil zunächst eine Ausdehnung der Korrektur mit nächsten Zielen bei 18,60 EUR und derzeit 18,02 EUR (steigende 200-Tage-Linie) zu favorisieren.