Nächste Unterstützungen:

12.689

12.604/12.617

12.391/12.434

Nächste Widerstände:

12.923/12.948

12.986-13.052

13.154-13.211

Die Tageskerze signalisiert mit ihrem ausgeprägten unteren Schatten Nachfrage unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Die Chancen für eine Ausdehnung der Erholung im kurzfristigen Zeitfenster bleiben erhalten, solange der Support bei 12.689 Punkten nicht unterboten wird. Zur Bestätigung für dieses bullishe Szenario müssten die beiden nächsten Hürden bei 12.923/12.948 Punkten und 12.986-13.052 Punkten per Stundenschluss aus dem Weg geräumt werden. Im Erfolgsfall lauten nächste Ziele 13.154-13.211 Punkte und aktuell 13.259 Punkte (fallende 200-Stunden-Linie). Ein Rutsch unter 12.689 Punkte per Stundenschluss würde einen erneuten Test der Supportzone bei 12.604/12.617 Punkten nahelegen. Darunter entstünde deutlicheres Abwärtspotenzial in Richtung zunächst 12.391/12.434 Punkte.