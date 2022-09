Die Aktie des Versicherers Talanx (WKN: TLX100) hatte im Januar ein 2-Jahres-Hoch bei 44,42 EUR markiert. Seither befindet sie sich in einer mittelfristigen Korrekturphase. Zuletzt hatte das Papier eine wochenlange Schiebezone oberhalb von 34,14 EUR ausgebildet. Am Freitag gelang den Bullen der Befreiungsschlag auf der Oberseite. Begleitet von ordentlichem Handelsvolumen, überquerte der Anteilsschein die obere Begrenzung der Range sowie zugleich die 100-Tage-Linie und die Abwärtstrendlinie vom Januar-Hoch. Die lange bullishe Tageskerze beförderte ihn auf ein 3-Monats-Hoch bei 37,78 EUR. Als potenzielles nächstes Kursziel fungiert die Hürde der 200-Tage-Linie bei aktuell 38,86 EUR. Ein nachhaltiger Anstieg über den Horizontalwiderstand bei 39,28 EUR würde Anschlusspotenzial in Richtung 41,00-41,24 EUR und eventuell 41,86 EUR generieren. Darüber wäre der Weg schließlich weitgehend frei an die Widerstandszone 43,40-44,42 EUR. Mit Blick auf die Unterseite bleibt das bullishe Setup erhalten, solange die nächste Supportzone bei 36,62-37,02 EUR nicht signifikant (Tagesschlusskursbasis) unterschritten wird. Darunter wäre zunächst ein Pullback in Richtung 35,63-36,06 EUR einzuplanen. Unmittelbar bearishe Signale entstünden nun unterhalb von 34,48 EUR, 34,14 EUR und 33,44 EUR.