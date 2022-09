Der deutsche Aktienmarkt wurde zum Wochenausklang von niedriger als erwartet ausgefallenen Inflationsraten aus China, fallenden Gaspreisen und Eindeckungskäufen nach der Herausnahme technischer Widerstände gestützt. Der DAX schloss 1,43 Prozent fester auf einem Wochenhoch bei 13.088 Punkten. Auf Wochensicht rückte der Leitindex 0,29 Prozent vor. MDAX und TecDAX verbuchten am Berichtstag Aufschläge von 2,29 und 1,87 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 95 Gewinner und fünf Verlierer. Das Aufwärtsvolumen dominierte klar mit 98 Prozent. Alle Sektorenindizes konnten zulegen. Am kräftigsten fiel das Plus bei Einzelhandelswerten (+4,02%), Telekommunikationsaktien (+3,62%) und Banken (+3,30%) aus. HelloFresh zog an der DAX-Spitze nachrichtenlos um 4,51 Prozent an. Fresenius SE profitierte von einer positiven Analysteneinschätzung und verbesserte sich um 3,92 Prozent. Deutsche Telekom stieg nach einer Kurszielerhöhung sowie der Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms bei der Tochter T-Mobile US um 3,86 Prozent. Dabei brach die Aktie aus einer Stauzone auf ein Dekadenhoch aus und triggerte ein mittel- bis langfristig relevantes technisches Kaufsignal. Ceconomy haussierte abseits des Leitindex nach einer positiv aufgenommenen Präsentation um 17,20 Prozent.

An der Wall Street notierte der Dow Jones Industrial zur Schlussglocke 1,19 Prozent höher bei 32.152 Punkten. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 gewann 2,17 Prozent auf 12.588 Zähler hinzu. 80 Prozent der Werte an der NYSE schlossen im Plus. Das Aufwärtsvolumen betrug satte 90 Prozent. 36 neuen 52-Wochen-Hochs standen 29 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen deutlich ab. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,46 Prozent fester bei 1,0040 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries kletterte um vier Basispunkte auf 3,33 Prozent. Gold stieg an der Comex um 0,49 Prozent auf 1.729 USD. Rohöl der US-Sorte WTI verteuerte sich um 3,89 Prozent auf 86,79 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,53 Prozent fester bei 155,11 Punkten. Durch besondere Stärke fiel der Taiex (+1,54%) in Taiwan auf. Die Börsen in China, Hongkong und Südkorea blieben feiertagsbedingt geschlossen. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,10 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (13.169) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute stehen keine marktbewegenden Konjunkturdaten auf der Agenda. Von Interesse sind der OECD-Frühindikator sowie die Daten zur britischen Industrieproduktion im Juli. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von AB Foods und Oracle (nach US-Börsenschluss).