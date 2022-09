Die Allianz-Aktie (WKN: 840400) war ausgehend vom Corona-Crash-Tief bei 117,10 EUR im März 2020 bis auf ein im Februar dieses Jahres gesehenes 2-Jahres-Hoch bei 232,50 EUR angestiegen. Die an dieser Hürde (zyklisches Hoch aus dem Jahr 2020 bei 232,60 EUR) gestartete Abwärtskorrektur führte die Notierung im Rahmen einer zweiten Welle bis auf ein in der vergangenen Woche verzeichnetes 2-Jahres-Tief bei 164,46 EUR zurück. Mit dem im gestrigen Handel erfolgten dynamischen Aufschwung konnten die Bullen im kurzfristigen Zeitfenster Boden gutmachen. Der Anteilsschein räumte begleitet von hohem Handelsvolumen die Hürden in Gestalt der Abwärtstrendlinie vom Reaktionshoch im April sowie der gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 20 und 50 Tage aus dem Weg. Nächste potenzielle Kursziele lauten 177,89/178,28 EUR und 182,04-185,14 EUR. Erst mit einem nachhaltigen Anstieg über die letztgenannte Zone käme es zu einer Aufhellung auch des mittelfristigen Chartbildes. Im Erfolgsfall wäre eine unmittelbare Ausdehnung der Rally in Richtung 188,00-189,14 EUR, 191,18 EUR und eventuell 193,78-199,10 EUR vorstellbar. Ein Tagesschluss unterhalb des Supportbereiches 169,72-171,96 EUR würde die bullishe Signallage im kurzfristigen Zeitfenster beseitigen und einen erneuten Test des Tiefs bei 164,46 EUR wahrscheinlich machen.