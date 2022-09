Diese Analyse wurde am 13.09.2022 um 08:41 Uhr erstellt.

Der DAX setzte gestern seine Erholungsrally von Beginn des Handels an fort. Der dynamische Aufschwung führte zur Abarbeitung mehrerer Erholungsziele und schickte die Notierung bis auf ein im späten Geschäft verzeichnetes 3-Wochen-Hoch bei 13.442 Punkten hinauf. Am dort befindlichen Widerstand (61,8%-Fibonacci-Retracement) ging er in den Konsolidierungsmodus über.