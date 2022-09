Die Aktie des Medizintechnikkonzerns Siemens Healthineers (WKN: SHL100) hatte im Rahmen des langfristigen Bullenmarktes eine Rally gezeigt, die sie vom Corona-Crash-Tief im März 2020 bei 28,50 EUR bis auf ein im vergangenen Dezember verzeichnetes Rekordhoch bei 67,66 EUR beförderte. Das darunter geformte Dreifach-Top leitete eine Trendumkehr ein. Das Papier rutschte deutlich unter die mittlerweile südwärts geneigte 200-Tage-Linie und markierte im Juni ein Tief bei 43,20 EUR. Es folgte eine Kurserholung bis in den Dunstkreis der fallenden 100-Tage-Linie. Im gestrigen Handel scheiterten die Bullen beim Versuch, das Widerstandsbündel resultierend aus dieser Durchschnittslinie und der Abwärtstrendlinie vom Januar-Hoch zu überwinden. Solange die Marke von 50,84 EUR nicht per Tagesschluss überwunden werden kann, dominieren nun die Abwärtsrisiken. Ein Rutsch unter die aktuelle Supportzone bei 47,49-47,96 EUR sowie die Erholungstrendlinie bei derzeit 47,00 EUR per Tagesschluss würde bearishe Anschlusssignale generieren. Als nächste potenzielle Kursziele fungieren die Bereiche 45,83 EUR, 45,10 EUR und 42,73-44,17 EUR. Darunter müsste eine mittelfristige Ausdehnung des Abschwungs in Richtung 39,63 EUR und eventuell 36,88-37,72 EUR eingeplant werden. Oberhalb von 50,84 EUR würde derweil eine Fortsetzung des Erholungstrends in Richtung 52,50 EUR und eventuell 53,68 EUR indiziert.