Die Aktie des Kupferproduzenten Aurubis (WKN: 676650) hatte im März 2020 ein zyklisches 10-Jahres-Tief bei 30,05 EUR verzeichnet. Die anschließende Hausse beförderte die Notierung bis auf ein im April markiertes Rekordhoch bei 119,75 EUR. Seither dominieren die Bären das Kursgeschehen. Der dynamische Abverkauf führte zum Bruch des primären Aufwärtstrends. Der Anteilsschein notiert deutlich unterhalb der mittlerweile fallenden 200-Tage-Linie. Ausgehend vom bisherigen Verlaufstief vom 1. September bei 57,36 EUR, kam es zuletzt zu einer technischen Erholung an die Hürde der 50-Tage-Linie. Dort meldeten sich die Bären zurück und schickten den Wert in den vergangenen beiden Handelstagen wieder bis in unmittelbare Rufweite zum jüngsten Tief. Kurzfristig kritisch ist nun die Supportzone 57,07-58,10 EUR. Käme es dort zu Stabilisierungsanzeichen, würde eine nachfolgende Erholung in Richtung 60,00 EUR oder 62,00-62,66 EUR vorstellbar. Solange die letztgenannte Zone nicht per Tagesschluss überwunden wird, bleiben die Bären in einer starken Position und ist eine zeitnahe Fortsetzung des dominanten Bärenmarktes zu favorisieren. Ein Anstieg über 64,70-65,34 EUR per Tagesschluss wäre hingegen bullish mit möglichen Zielen bei 70,27-70,74 EUR und 72,50-73,32 EUR. Mit Blick auf die Unterseite würde ein Tagesschluss unter 57,07-58,10 EUR die nächste Zielzone 54,31-55,19 EUR aktivieren. Darunter wäre eine unmittelbare Ausdehnung des Abverkaufs in Richtung 51,22-52,43 EUR vorstellbar.