Nächste Unterstützungen:

12.952-13.023

12.876-12.896

12.773-12.785

Nächste Widerstände:

13.062

13.096-13.193

13.224

Auf Basis des Stundencharts formte der Index bullishe Hammerkerzen. Kurzfristig besteht die Chance, dass es zu einer Gegenbewegung in Reaktion auf den vorausgegangenen Abverkauf kommt. Das ableitbare Erholungspotenzial ist aus aktueller Sicht jedoch begrenzt. Ein Anstieg über den derzeitigen Widerstand bei 13.062 Punkten könnte weitere Kursavancen in Richtung 13.096-13.193 Punkte und 13.224 Punkte (50-Tage-Linie) zur Folge haben. Ein Stundenschluss darüber würde das kurzfristige Bild deutlicher aufhellen mit Chancen in Richtung zunächst 13.258 Punkte und 13.331 Punkte. Ein Stundenschluss unter 12.952 Punkten würde hingegen das Stabilisierungsszenario zerstören und nächste potenzielle Auffangbereiche bei 12.876-12.896 Punkten, 12.773-12.785 Punkten und 12.689 Punkten in den Blick rücken. Darunter entstünde ein erstes prozyklisches Indiz für eine Fortsetzung des dominanten Abwärtstrends vom August-Hoch.