Die Aktie von Vantage Towers (WKN: A3H3LL) hatte im März ein Allzeithoch bei 33,59 EUR verzeichnet. Im Rahmen des anschließend etablierten Abwärtstrends verteidigten die Bullen im Juni und erneut im laufenden Monat erfolgreich die aus dem Jahr 2021 ableitbare Unterstützungszone 25,10-25,41 EUR. Im gestrigen Handel haussierte der Wert ausgehend von der genannten Zone um rund 11 Prozent und überwand dabei mehrere Widerstandsthemen. Begleitet von einem sehr hohen Handelsvolumen, brach er unter anderem die mittelfristige Abwärtstrendlinie und die gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 20, 50 und 100 Tage. Nachrichtlicher Auslöser waren Übernahmespekulationen nach einer Bloomberg-Meldung. Charttechnisch ist nun die mit dem Tageshoch nahezu erreichte Widerstandszone 29,20-29,84 EUR bedeutsam. Erst mit einem nachhaltigen Anstieg darüber per Tagesschluss würde ein mittelfristiger Boden komplettiert. Im Erfolgsfall würden fortgesetzte Kursavancen in Richtung 33,00-33,59 EUR mit Zwischenetappe 30,78 EUR möglich. Angesichts der massiven Hürde sollte jedoch zunächst eine Konsolidierung oder Korrektur fest eingeplant werden. Kann sich der Anteilsschein per Tagesschluss oberhalb der nächsten Supportzone bei 27,14-27,60 EUR halten, bleiben die Bullen im kurzfristigen Zeitfenster in einer starken Position. Ein Rutsch unter 26,37-26,68 EUR würde das Bias neutralisieren. Ein bearishes Anschlusssignal entstünde schließlich mit einer nachhaltigen Verletzung der Unterstützungsregion 24,94-25,41 EUR. In diesem Fall wäre ein Kursverfall in Richtung 23,97 EUR zu favorisieren.