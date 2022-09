Nächste Unterstützungen:

12.661-12.699

12.604

12.329-12.434

Nächste Widerstände:

12.814-12.850

12.904/12.927

12.979/13.030

Die Bären bleiben damit am Ruder. Die Saisonalität liefert bis Ende des Monats Gegenwind für die Bullen. Das Anlegersentiment hat derweil bereits ein extrem pessimistisches Niveau erreicht. Neue Short-Positionierungen erscheinen daher unter Chance-Risiko-Aspekten nur in Gegenbewegungen hinein interessant. Ein Anstieg über den aktuellen Widerstand bei 12.814-12.850 Punkten könnte einen Pullback an die Hürde bei 12.904/12.927 Punkten einläuten. Die Bären bleiben kurzfristig im Vorteil, solange kein signifikanter Anstieg über 12.979/13.030 Punkte per Stundenschluss erfolgt. Darüber würde das kurzfristige technische Bias zunächst von bearish auf neutral drehen mit weiteren Erholungschancen in Richtung 13.221/13.234 Punkte. Das mittelfristige Chartbild bliebe auch in diesem Fall negativ zu werten. Ein Rutsch unter den aktuellen Support bei 12.661-12.699 Punkten und anschließend 12.604 Punkten per Tagesschluss würde die Vorherrschaft der Bären mit einem Anschlussverkaufssignal bestätigen. Eine finale Ausverkaufsphase würde in diesem Fall nicht überraschen. Als mögliche nächste Zielzone fungiert dann der Bereich 12.329-12.434 Punkte. Darunter drohen Abgaben in Richtung 11.450 Punkte mit Zwischenetappen bei 11.838 Punkten und 11.707 Punkten.