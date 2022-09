Die Aktie der Hannover Rückversicherung (WKN: 840221) war im Zuge des Corona-Crashs vom im Februar 2020 bei 192,80 EUR markierten Rekordhoch innerhalb eines Monats bis auf ein Mehrjahrestief bei 98,25 EUR eingebrochen. Im Rahmen des anschließend etablierten dreiwelligen Aufwärtstrends schraubte sich der Kurs bis zum Februar dieses Jahres wieder bis auf ein zyklisches Hoch bei 181,70 EUR hinauf. Darunter formte der Wert eine Kopf-Schulter-Umkehrformation und korrigierte die Hausse bis auf ein im Juni gesehenes Tief bei 131,35 EUR. Mit dem am 3. August erfolgten Ausbruch über die obere Begrenzung einer fallenden Keilstruktur übernahmen die Bullen im kurz- bis mittelfristigen Zeitfenster wieder das Ruder. Nach der signifikanten Überwindung der 200-Tage-Linie vor zwei Wochen schraubte sich das Papier bis auf ein 7-Monats-Hoch bei 165,70 EUR hinauf. Zuletzt triggerte der dort im Dunstkreis des 61,8%-Fibonacci-Retracements am 13. September geformte bearishe Doji im Kerzenchart eine Konsolidierung. Der gestrige bullishe Doji signalisiert Nachfrage unterhalb des aktuellen Kursniveaus und liefert damit ein Indiz für eine mögliche Beendigung der laufenden Verschnaufpause. Zur Aufrechterhaltung dieses Szenarios sollte der Wert nicht unterhalb der Kurslücke bei 158,20 EUR schließen beziehungsweise nicht intraday deutlich unter den Support bei 155,95/156,60 EUR fallen. Ein Tagesschluss über 165,70 EUR würde ein prozyklisches Anschlusskaufsignal generieren. Nächste potenzielle Ziele liegen dann bei 167,80-168,75 EUR, 176,95 EUR und 181,70 EUR. Unterhalb von 155,95 EUR wäre hingegen zunächst ein Übergang vom aktuellen Konsolidierungsmodus in eine deutlichere Korrekturphase zu erwarten. In diesem Fall lauten nächste potenzielle Auffangregionen 152,25-153,75 EUR und 146,47 EUR. Darunter würde das derzeit mittelfristig konstruktive Chartbild neutralisiert und es entstünden Abwärtsrisiken in Richtung 143,80 EUR und 131,35 EUR.