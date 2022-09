Am deutschen Aktienmarkt überwogen zum Wochenstart die positiven Vorzeichen. Der DAX stieg nach zwischenzeitlicher Markierung eines Mehrwochentiefs um 0,49 Prozent auf 12.803 Punkte. Der MDAX der mittelgroßen Werte kletterte um 0,11 Prozent. Für den TecDAX ging es derweil um 0,36 Prozent nach unten. In den drei Indizes gab es 58 Gewinner und 40 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 69 Prozent. Die Aktie der Porsche Automobil Holding belegte mit einem Aufschlag von 3,53 Prozent die DAX-Spitze. Hier beflügelte der für den 29. September angekündigte Börsengang der Sportwagenschmiede Porsche AG. Die Marktkapitalisierung dürfte bei bis zu 75 Milliarden EUR liegen. Ebenfalls stark gesucht waren Covestro (+3,40%), Brenntag (+2,83%), BASF (+2,44%), MTU (+2,42%) und Daimler Truck (+2,32%). Schwach im Markt lagen Sartorius (-2,84%) und Fresenius SE (-2,53%).

An der Wall Street erholte sich der Dow Jones Industrial um 0,64 Prozent auf 31.020 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,78 Prozent nach oben auf 11.953 Zähler. 55 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen betrug 74 Prozent. 15 neuen 52-Wochen-Hochs standen 229 Tiefs gegenüber. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries kletterte um vier Basispunkte auf 3,49 Prozent und erreichte damit das Dekadenhoch vom Juni. Gold notierte an der Comex kaum verändert bei 1.683 USD. WTI-Öl legte um 0,18 Prozent auf 84,91 USD zu.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,93 Prozent fester bei 150,99 Punkten und verzeichnete damit das erste Plus seit sechs Tagen. Wie überwiegend erwartet, ließ die chinesische Notenbank PBoC die Leitzinsen für 1-jährige und 5-jährige Kredite unverändert. Der S&P Future notierte zuletzt 0,22 Prozent höher. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (12.880) ein Handelsstart im grünen Bereich erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die deutschen Erzeugerpreisdaten und die US-Daten zu den Baubeginnen und Baugenehmigungen im August. Unternehmensseitig steht Henkel mit einem Kapitalmarkttag im Fokus.