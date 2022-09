Diese Analyse wurde am 20.09.2022 um 08:30 Uhr erstellt.

Der DAX orientierte sich gestern zunächst weiter abwärts und testete mit dem 3-Wochen-Tief bei 12.607 Punkten den Support der Anfang des Monats verzeichneten Tiefpunkte. Anschließend konterten die Bullen mit einer dynamischen mehrstündigen Erholungsrally, die die Notierung bis auf ein 2-Tages-Hoch bei 12.867 Punkten beförderte. An der dort befindlichen Widerstandszone ging der Index in der letzten Stunde in den Konsolidierungsmodus über.