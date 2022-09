Der Goldpreis hatte nach einer Korrektur vom im August 2020 markierten Rekordhoch bei 2.075 USD einen Boden oberhalb der Marke von 1.677 USD ausbilden können. Im Rahmen des im August 2021 gestarteten Aufwärtstrends konnte er bis zum März erneut bis knapp unter die historische Bestmarke vorstoßen. Seither tendiert das Edelmetall wieder südwärts. Mit dem am 15. September erfolgten Rutsch unter die langfristig kritische Supportzone 1.677/1.688 USD stehen nun formationstechnisch ein großes Doppeltop und somit eine mögliche übergeordnete bearishe Trendwende im Fokus. Vom Ausmaß her kann der Durchbruch indes noch nicht als nachhaltig gewertet werden. Das Edelmetall konsolidiert aktuell den jüngsten Kursrutsch oberhalb des 2-Jahres-Tiefs bei 1.654 USD und unterhalb der Widerstandszone bei 1.677-1.689 USD seitwärts. Mit Blick auf die Sentimentdaten ist ein historisch hoher Grad an Pessimismus festzustellen, was als Kontraindikator positiv zu sehen ist. Die Saisonalität gestaltet sich aktuell hingegen als Belastungsfaktor. Ein signifikanter Anstieg über 1.689 USD wäre nun als kurzfristig bullishes Signal einzustufen. Eine Erholungsrally in Richtung 1.728-1.735 USD wäre im Erfolgsfall plausibel. Darüber lauern bedeutende Hürden bei 1.752-1.777 USD und 1.800-1.813 USD. Erst oberhalb der letztgenannten Zone käme es zu einer nennenswerten Aufhellung auch des mittelfristigen Chartbildes. Bearishe Anschlusssignale entstünden nun unterhalb von 1.654 USD, 1.646 USD und 1.632 USD. Darunter wäre die Nachhaltigkeit des Doppeltops zu favorisieren. Nächste potenzielle Auffangbereiche lauten in diesem Fall 1.602/1.618 USD, 1.554/1.568 USD, 1.510/1.525 USD und 1.431-1.460 USD.