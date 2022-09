Der TecDAX hatte im November vergangenen Jahres ein 21-Jahres-Hoch bei 4.010 Punkten markiert. Die darunter ausgebildete mehrmonatige obere Umkehrformation wurde im Januar mit dem Rutsch unter die Marke von 3.536 Punkten komplettiert. Seither befinden sich die Bären übergeordnet am Ruder. Eine im Juni an der bedeutenden langfristigen Unterstützung bei 2.776 Punkten gestartete Erholungsrally scheiterte im August am Horizontalwiderstand des vorausgegangenen Reaktionshochs. Im Rahmen des seither laufenden fünfwelligen Abwärtsimpulses wurde gestern die kritische Unterstützung des Juni-Tiefs per Tagesschluss unterboten. Das bearishe Anschlusssignal lässt weitere Abgaben in Richtung zunächst 2.654 Punkte erwarten. Darunter befinden sich weitere Extensionsziele bei 2.605 Punkten und 2.476/2.499 Punkten. Mit Blick auf die Oberseite bedarf es nun eines signifikanten Tagesschlusses oberhalb der nun als Widerstand fungierenden Zone 2.762-2.788 Punkte, um das gestrige Ausbruchssignal zu negieren. Im Erfolgsfall wäre eine technische Erholung in Richtung 2.840-2.893 Punkte vorstellbar.