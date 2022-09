Die Aktie von Hugo Boss (WKN: A1PHFF) hatte oberhalb des im März 2020 bei 19,11 EUR markierten zyklischen Tiefs einen langfristigen Doppelboden ausbilden können. Die anschließende Hausse beförderte sie bis auf ein im vergangenen November verzeichnetes 2-Jahres-Hoch bei 59,98 EUR. Es folgten eine dreiwellige Abwärtskorrektur bis 42,05 EUR sowie ein ebenfalls dreiwelliger Aufschwung bis zurück knapp unter das November-Hoch. In den vergangenen Wochen orientierte sich das Papier wieder südwärts. Dabei versuchte es sich zuletzt auf der 200-Tage-Linie und der Horizontalunterstützung bei 52,60 EUR zu stabilisieren. Die am Freitag erfolgte Bären-Attacke drückte die Notierung jedoch begleitet von sehr hohem Handelsvolumen unter dieses Supportcluster sowie unter die darunter befindliche Aufwärtstrendlinie vom März-Tief. Solange sich dieser Kursrutsch nicht als Fehlausbruch entpuppt, dominieren kurz- bis mittelfristig die Abwärtsrisiken. Ein Tagesschluss unterhalb des aktuellen Unterstützungsbereichs 50,59/50,86 EUR würde das bearishe Szenario bestätigen und fortgesetzte Abschläge in Richtung 48,57-48,91 EUR, 46,91 EUR und eventuell 45,70-46,08 EUR nahelegen. Darunter wäre ein Wiedersehen mit dem Korrekturtief bei 42,05 EUR einzuplanen. Mit Blick auf die Oberseite müssen die Bullen den Wert per Tagesschluss über die Widerstandszone 52,00-53,11 EUR befördern, um das Signal vom Freitag zu negieren. Unmittelbar bullish würde es erst wieder über 55,20-56,16 EUR, dann mit möglichem Ziel bei 59,12-59,98 EUR.