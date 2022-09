Nächste Unterstützungen:

12.181

11.993/12.010

11.763-11.838

Nächste Widerstände:

12.368/12.391

12.420-12.440

12.485-12.530

Der Weg des geringsten Widerstands weist in allen Zeitebenen abwärts. Der Stabilisierungsansatz könnte mit Blick auf die überverkaufte Situation in den markttechnischen Indikatoren in eine deutlichere Erholungsbewegung münden, falls der Widerstandsbereich bei 12.368/12.391 Punkten per Tagesschluss geknackt werden kann. Im Erfolgsfall würden mögliche Ziele bei 12.420/12.440 Punkten, 12.485-12.530 Punkten und 12.604-12.700 Punkten in den Blick rücken. Zu einem prozyklischen Anschlussverkaufssignal käme es nun mit einer Verletzung des aktuellen Supports bei 12.181 Punkten. Mögliche nächste Ziele auf der Unterseite liegen in diesem Fall bei 11.993/12.010 Punkten und 11.763-11.838 Punkten.