Die Aktie der Deutschen Börse (WKN: 581005) weist einen intakten langfristigen Aufwärtstrend sowie deutliche relative Stärke zum Gesamtmarkt auf. Zuletzt hatte sie im August ein Rekordhoch bei 175,90 EUR markiert. Seither gönnt sie sich eine Verschnaufpause, rutschte dabei jedoch wieder signifikant unter die alte Bestmarke vom Juli 2020 bei 170,15 EUR. Derzeit versucht sie sich im Dunstkreis des Supportclusters, bestehend aus der fallenden Unterstützungslinie entlang der jüngsten Reaktionstiefs, der steigenden 100-Tage-Linie und des 38,2%-Fibonacci-Retracements der Aufwärtswelle vom Juni-Tief, zu stabilisieren. Die kurzfristige Ausgangslage ist neutral zu werten. Ein bullishes Kurzfrist-Signal entstünde mit einem signifikanten Anstieg über die nächste Hürde bei 169,00-169,29 EUR per Tagesschluss. Im Erfolgsfall würde die übergeordnet zentrale Widerstandszone bei 173,90-175,90 EUR wieder in den charttechnischen Fokus rücken. Deren nachhaltige Überwindung per Wochenschluss würde Anschlusskaufsignale im mittel- und langfristigen Zeitfenster generieren mit nächsten potenziellen Zielen bei 178,28 EUR, 179,37 EUR, 180,77 EUR und 182,30-183,78 EUR. Rutscht der Wert hingegen per Tagesschluss unter den Support bei 163,00-163,88 EUR, dürfte er in eine deutlichere Korrekturphase einschwenken. Als mögliche nächste Auffangbereiche fungieren in diesem Fall die steigende 200-Tage-Liniebei aktuell 160,01 EUR, die Zone 157,50-158,75 EUR sowie der Bereich 153,75-154,70 EUR. Darunter wäre mit einem erneuten Test des Juni-Tiefs bei 148,15 EUR zu rechnen.