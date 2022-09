Die Vorzugsaktie von Volkswagen (WKN: 766403) hatte im März 2021 ein 6-Jahres-Hoch bei 252,20 EUR markiert und befindet sich hiervon ausgehend in einem primären Abwärtstrend. Zuletzt rutschte sie im Juli auf ein 2-Jahres-Tief bei 120,56 EUR. Dort traf der Anteilsschein bei extrem überverkaufter Ausgangslage in den markttechnischen Indikatoren auf ein Supportcluster, bestehend aus dem Korrekturtief vom November 2020 und dem 76,4%-Fibonacci-Retracement der letzten Hausse. Dieses Unterstützungsbündel bildete den Ausgangspunkt für den seither etablierten Erholungstrend. Nach dem Erreichen eines Rallyhochs bei 153,74 EUR am 13. September startete ein Rücksetzer, der zuletzt zum Bruch des Erholungstrends führte. Kann sich die Notierung oberhalb des erreichten Supports bei 132,22/133,24 EUR stabilisieren, bleiben die Chancen auf eine zeitnahe Wiederaufnahme der Erholung vom Juli-Tief erhalten. Zur Generierung eines entsprechenden Kaufsignals bedarf es jedoch der nachhaltigen Überwindung der massiven Widerstandszone bei aktuell 150,69-153,74 EUR. Dies würde im Erfolgsfall zugleich eine übergeordnete Bodenbildungsformation mit nächsten Zielen bei 162,38 EUR, 168,10 EUR und 186-195 EUR komplettieren. Zwischengeschaltet wirkt der Bereich 142,96-145,54 EUR als relevante Hürde. Unterhalb von 132,22 EUR (Tagesschlusskursbasis) wäre derweil ein Wiedersehen mit dem Juli-Tief einzuplanen. Als Zwischenetappen wirken in diesem Fall die Unterstützungen bei 127,66-128,39 EUR, 126,30 EUR und 125,02 EUR.