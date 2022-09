Der deutsche Aktienmarkt konnte zur Wochenmitte trotz eines GfK-Konsumklimaindikators auf neuem Allzeittief seine anfängliche deutliche Schwäche abschütteln und eine Gegenbewegung auf die jüngsten Kursverluste starten. Hilfestellung lieferten die Bank of England mit einer überraschenden Intervention in Gestalt von Käufen langlaufender britischer Staatsanleihen sowie eine freundlich eröffnende Wall Street. Die Rendite 30-jähriger britischer Anleihen zeigte den stärksten Tagesrückgang aller Zeiten. Der DAX schloss 0,36 Prozent fester bei 12.183 Punkten. Der TecDAX rückte um 0,53 Prozent vor. Für den MDAX der mittelgroßen Werte ging es derweil um 0,07 Prozent abwärts. In den drei genannten Indizes gab es 58 Gewinner und 40 Verlierer. Das Abwärtsvolumen überwog mit 60 Prozent. Stark gesucht mit Blick auf die Sektoren-Performance waren Finanzdienstleister (+1,59%), Versorger (+1,31%) und Konsumwerte (+1,06%). Deutliche Schwäche zeigten hingegen Banken (-3,34%), Versicherungen (-1,36%) und Medienwerte (-1,16%). Vonovia zog an der DAX-Spitze um 3,61 Prozent an, gefolgt von Zalando (+2,88%) und Merck (+2,39%). Das Schlusslicht im Leitindex bildete die Deutsche Bank (-3,37%).

An der Wall Street legte der Dow Jones Industrial um 1,45 Prozent auf 29.684 Punkte zu. Der technologielastige Nasdaq 100 sprang um 1,97 Prozent nach oben auf 11.494 Zähler. 83 Prozent der Werte an der NYSE konnten Aufschläge verbuchen. Das Aufwärtsvolumen lag bei 89 Prozent. Zwölf neuen 52-Wochen-Hochs standen 294 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar stand gegenüber allen anderen Hauptwährungen deutlich unter Druck. Der Dollar-Index sackte gegen Ende des New Yorker Handels um 1,25 Prozent ab. EUR/USD stieg um 1,49 Prozent auf 0,9735 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries brach nach zwischenzeitlicher Markierung eines neuen Mehrjahreshochs um 25 Basispunkte auf 3,72 Prozent ein. Gold verteuerte sich an der Comex nach der Markierung eines 2-Jahres-Tiefs um 1,97 Prozent auf 1.668 USD. Rohöl der US-Sorte WTI notierte 4,70 Prozent höher bei 82,19 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,74 Prozent fester. Der S&P Future notierte zuletzt 0,42 Prozent tiefer. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (12.160) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den Index der Wirtschaftsstimmung in der Eurozone, die deutschen Verbraucherpreisdaten, das US-BIP und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA. Unternehmensseitig steht der Börsengang der Sportwagenschmiede Porsche AG im Fokus. Es ist das größte IPO in Europa der letzten Jahre. Der Ausgabepreis für das Papier wurde mit 82,50 EUR am oberen Ende der Preisspanne festgelegt. Im nachbörslichen Handel zeigten sich die Aktien von Volkswagen und Porsche Automobil Holding mit Aufschlägen. Ferner präsentieren Hornbach Holding, Hella und Hennes & Mauritz Geschäftszahlen. Nach US-Börsenschluss legt Nike seine Quartalszahlen vor.