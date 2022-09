Diese Analyse wurde am 30.09.2022 um 08:50 Uhr erstellt.

Die Aktie der Deutschen Bank (WKN: 514000) war anlässlich des Corona-Ausverkaufs bis auf ein im März 2020 markiertes Allzeittief bei 4,45 EUR eingebrochen. Die anschließende Hausse beförderte sie bis auf ein am 10. Februar dieses Jahres verzeichnetes 4-Jahres-Hoch bei 14,64 EUR und damit an eine bedeutsame Hürde (Kurslücke vom 2. Februar 2018). Dort startete ein korrektiver Abwärtstrend, der weiterhin intakt ist. Nach einer mehrwöchigen Erholungsrally vom Juli-Tief bei 7,53 EUR bis auf ein Reaktionshoch bei 9,32 EUR orientiert sich der Anteilsschein zuletzt wieder südwärts. Aktuell attackieren die Bären wieder den Support des Juli-Tiefs. Die Bullen konnten mit dem zur Wochenmitte geformten und von hohem Volumen begleiteten Hammer im Kerzenchart den Angriff zunächst kontern. Ungeachtet einer möglichen Erholungsbewegung verfügen die Bären jedoch derzeit weiterhin über den technischen Vorteil. Nächste Widerstände und mögliche Erholungsziele für den Fall einer kurzfristigen Gegenbewegung befinden sich bei 8,02-8,13 EUR, 8,25 EUR und 8,57 EUR. Erst darüber würde das kurzfristig bearishe Bias auf neutral drehen. Ein signifikanter Tagesschluss unterhalb des aktuellen Supports bei 7,46-7,59 EUR würde derweil ein prozyklisches Verkaufssignal in Richtung 7,04-7,13 EUR und 6,75-6,85 EUR generieren.