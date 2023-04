Die Aktie des Online-Modehändlers Zalando (WKN: ZAL111) hatte ausgehend vom Corona-Crash-Tief im März 2020 bei 27,33 EUR eine dynamische Rally bis auf ein im Juli 2021 bei 105,90 EUR verzeichnetes Allzeithoch gezeigt. Darunter kam es zu einer Trendumkehr im langfristigen Zeitfenster. Der anschließende Abwärtstrend schickte die Notierung zurück bis auf ein im vergangenen September gesehenes 8-Jahres-Tief bei 19,18 EUR. Dort übernahmen die Bullen das Ruder und beförderten den Anteilsschein auf 45,81 EUR, wo im Februar eine Korrekturphase startete. Knapp oberhalb des 50%-Retracements der Rally konnte sich der Wert stabilisieren und zuletzt einen dynamischen Kursaufschwung initiieren. Mit dem am Freitag erfolgten Anstieg über die korrektive Abwärtstrendlinie konnten die Bullen einen positiven Akzent setzen. Die knapp darüber befindliche fallende 50-Tage-Linie deckelte jedoch weitere Kursavancen. Gelänge nun ein nachhaltiger Ausbruch über diese Linie bei aktuell 38,74 EUR per Tagesschluss, würde sich das technische Bild deutlicher aufhellen im Sinne eines möglichen Endes der mehrwöchigen Abwärtskorrektur vom Februar-Hoch. Weitere Bestätigungen für dieses Szenario lägen dann in der Herausnahme der Hürden bei 39,27/39,33 EUR und 40,86/41,47 EUR. Mit Blick auf die Unterseite würde nun ein Rutsch unter 37,57 EUR per Tagesschluss ein Warnsignal an die Bullen senden. Potenzielle Auffangbereiche darunter lauten dann 36,48 EUR und 35,36 EUR. Unmittelbar bearishe Signale entstünden schließlich unterhalb von 33,76 EUR und 32,50/32,84 EUR.