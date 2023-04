Die Beiersdorf-Aktie (WKN: 520000) bewegt sich ausgehend vom im März 2022 bei 79,00 EUR verbuchten Tief in einem intakten Aufwärtstrend. Sie weist dabei relative Stärke zum Gesamtmarkt auf. Vor zwei Wochen gelang die Überwindung des aus dem Jahr 2019 stammenden Rekordhochs bei 117,25 EUR. Nach einer mehrtägigen Konsolidierung setzte sich der Aufschwung in den vergangenen beiden Handelstagen fort bis auf ein gestern verbuchtes Allzeithoch bei 121,30 EUR. Kurzfristig betrachtet könnte die erreichte Ziel- und Widerstandszone bei 121/122 EUR Anlass für eine Konsolidierung bieten. Mit einem nachhaltigen Anstieg über 122,00 EUR per Tagesschluss entstünde ein Indiz für eine unmittelbare Fortsetzung des Bullenmarktes in Richtung zunächst 128/129 EUR. Mit Blick auf die Unterseite lassen sich nächste Supportbereiche bei 119,25 EUR und 117,25/117,40 EUR ausmachen. Ein Tagesschluss unterhalb der letztgenannten Unterstützung würde für den Beginn einer deutlicheren Korrekturphase sprechen mit möglichen Zielen bei 114,58-115,45 EUR und aktuell 113,32 EUR (steigende 50-Tage-Linie).