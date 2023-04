Die Aktie des Autovermieters Sixt (WKN: 723132) hatte im November 2021 ein Rekordhoch bei 170,30 EUR markiert und anschließend eine ausgeprägte Korrekturphase gestartet. Oberhalb des im vergangenen Oktober verbuchten Tiefs bei 79,90 EUR konnte der Wert einen mehrmonatigen Boden ausbilden und nachfolgend bis auf ein im März gesehenes 11-Monats-Hoch bei 132,40 EUR vorstoßen. Seither befindet er sich im Korrekturmodus bezogen auf den mittelfristigen Aufwärtstrend. Im gestrigen Handel rutschte die Notierung per Tagesschluss unter die zuletzt stützende 50-Tage-Linie sowie unter die Erholungstrendlinie vom Reaktionstief bei 113,24 EUR. Ein erneuter Test dieses Tiefs erscheint daher plausibel. Zwischengeschaltet befindet sich lediglich bei 117,60 EUR ein relevanter Support. Unterhalb von 113,24 EUR würde die Wellenstruktur für weitere Abgaben in Richtung 103,56-107,33 EUR sprechen. Das übergeordnet bullishe technische Bias würde jedoch erst unterhalb von 98,30/101,41 EUR zerstört. Mit Blick auf die Oberseite müssten die Bullen den Anteilsschein per Tagesschluss über die Barriere bei 123,30 EUR befördern, um das gestrige bearishe Signale zu negieren und zeitnahe Kursavancen in Richtung 130,00/132,40 EUR zu ermöglichen.