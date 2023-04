Der deutsche Aktienmarkt kam am Dienstag nach zwischenzeitlicher Stärke deutlich von den Tageshöchstständen zurück. Belastend wirkten schwächer als erwartete US-Konjunkturdaten. Der DAX endete 0,15 Prozent fester bei 15.603 Punkten. In der Spitze hatte der Leitindex ein 15-Monats-Hoch bei 15.737 Punkten verzeichnet. MDAX und TecDAX schlossen mit moderaten Abschlägen von 0,09 beziehungsweise 0,04 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 46 Gewinner und 48 Verlierer. Das Abwärtsvolumen überwog mit 54 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX-NEW notierte 0,20 Punkte tiefer bei 18,78 Zählern und damit auf einem Mehrwochentief. Stärkste Sektoren waren Finanzdienstleister (+0,95%) und Medienwerte (+0,81%). Deutlich abwärts tendierten Technologiewerte (-0,94%) und Banken (-0,71%). Merck zog an der DAX-Spitze nachrichtenlos um 2,30 Prozent an. Deutsche Bank hielt mit einem Minus von 1,45 Prozent die rote Laterne.

An der Wall Street gab der Dow Jones Industrial um 0,59 Prozent auf 33.402 Punkte nach. Der technologielastige Nasdaq 100 sank um 0,37 Prozent auf 13.100 Zähler. 67 Prozent der Werte an der NYSE schlossen im negativen Terrain. Das Abwärtsvolumen lag bei 68 Prozent. 49 neuen 52-Wochen-Hochs standen 36 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar litt unter schwachen Konjunkturdaten (Auftragseingänge der Industrie/Zahl der offenen Stellen laut Jolts-Bericht). EUR/USD stieg gegen Ende des New Yorker Handels um 0,48 Prozent auf 1,0956 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries fiel um acht Basispunkte auf ein 7-Monats-Tief bei 3,35 Prozent. Von dieser Entwicklung profitierten die Edelmetalle. Gold stieg an der Comex um 1,96 Prozent auf ein 13-Monats-Hoch bei 2.040 USD und löste damit eine rund zwei Wochen andauernde Konsolidierung bullish auf. Silber haussierte um 4,80 Prozent auf ein 12-Monats-Hoch bei 25,18 USD und brach damit über eine wichtige horizontale Widerstandszone aus. Rohöl der US-Sorte WTI handelte vor den heute anstehenden Lagerbestandsdaten kaum verändert bei 80,41 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh von der schwachen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,51 Prozent tiefer bei 162,09 Punkten. Alle Sektoren zeigten Abschläge. Die Notenbank von Neuseeland RBNZ überraschte mit einer Leitzinsanhebung um 50 Basispunkte auf 5,25 Prozent. Experten hatten einen Schritt um lediglich 25 Basispunkte erwartet. Der Kiwi-Dollar wertete im Anschluss deutlich auf. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,04 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.611) ein behaupteter Handelsstart erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Daten zum Auftragseingang in der deutschen Industrie sowie auf die Einkaufsmanagerindizes für den Servicesektor in der Eurozone, Großbritannien und den USA. Unternehmensseitig hält die Deutsche Telekom ihre Hauptversammlung ab. Nordex könnte von einer gestern Abend bekannt gewordenen Begebung einer Wandelschuldverschreibung belastet werden.