Nächste Unterstützungen:

15.536/15.554

15.466/15.500

15.342-15.425

Nächste Widerstände:

15.706/15.737

15.912

15.971

Der gesehene Fehlausbruch über das Hoch vom 7. März (15.706), die auf Basis des Tagescharts geformte bearishe Shooting-Star-Kerze, negative Divergenzen in überkauften markttechnischen Indikatoren auf Basis des Stundencharts sowie ein hoher Grad an Anlegereuphorie machen das Börsenbarometer anfällig für eine ausgeprägtere Konsolidierung oder Korrektur. Eine prozyklische Bestätigung für dieses Szenario läge in einer Verletzung des nächsten Supportbereiches 15.536/15.554 Punkte. Darunter befinden sich nächste potenzielle Ziele und Auffangbereiche bei 15.466/15.500 Punkten und 15.342-15.425 Punkten. Deutlicher eintrüben würde sich das kurzfristige technische Bild erst mit einer nachhaltigen Verletzung des Supports bei derzeit 15.261/15.278 Punkten. Mit einem nachhaltigen Anstieg über die Barriere bei 15.706/15.737 Punkten per Tagesschluss entstünde ein Anschlusskaufsignal im Rahmen des intakten mittelfristigen Aufwärtstrends. Mögliche nächste Ziele liegen im Erfolgsfall bei 15.912 Punkten und 15.971 Punkten.