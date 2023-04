Die Aktie von Bilfinger SE (WKN: 590900) hatte nach einem mehrjährigen Bärenmarkt im März 2020 ein Dekadentief bei 12,64 EUR markiert. Darüber gelang ihr eine langfristige Bodenbildung sowie die Etablierung eines primären Aufwärtstrends. Im April 2022 erreichte sie eine bedeutende Ziel- und Widerstandszone und markierte dort ein 4-Jahres-Hoch bei 39,98 EUR. Nach einer kräftigen Korrektur bis auf im November gesehene 24,62 EUR konnten die Bullen eine neuerliche Rally initiieren, die das Papier bis in der vergangenen Woche auf 4 Cent an das Hoch aus 2022 heranführte. Negative Divergenzen in den überkauften markttechnischen Indikatoren warnten auf Tages- und Wochenbasis vor einem Verlust an Schwungkraft. Der gestrige Kursrutsch auf ein 6-Tages-Tief signalisiert, dass der Anteilsschein zunächst an der längerfristig kritischen Hürde gescheitert ist und nun eine zumindest kurzfristige Konsolidierung oder Korrektur anstehen könnte. Als potenzielle Ziel- und Auffangregion fungiert der Bereich 36,32-36,80 EUR. Dort befinden sich unter anderem das letzte Konsolidierungstief, das 23,6%-Fibonacci-Retracement sowie die steigende 50-Tage-Linie. Erst mit einer nachhaltigen Verletzung dieser Zone käme es zu einer nennenswerten Eintrübung auch des mittelfristigen Chartbilds mit Abwärtsrisiken in Richtung 31,56-34,09 EUR. Mit Blick auf die Oberseite würde ein signifikanter Wochenschluss oberhalb von 39,98 EUR ein bullishes Anschlusssignal generieren. Im Erfolgsfall entstünde mittelfristiges Potenzial in Richtung 44,16-46,82 EUR.