Die Aktie von SMA Solar Technology (WKN: A0DJ6J) hatte im Januar 2021 ein Mehrjahreshoch bei 71,80 EUR markiert und anschließend einen zyklischen Abschwung eingeleitet, der die Notierung bis auf im Februar 2022 gesehene 25,10 EUR einbrechen ließ. Seither dominieren die Bullen das Kursgeschehen. Am 11. Januar dieses Jahres gelang schließlich der Ausbruch über das Hoch aus dem Jahr 2021. Zuletzt triggerte die Notierung ein Anschlusskaufsignal mit von sehr hohem Volumen begleiteten Ausbruch aus der mittelfristigen Trading-Range unterhalb des Februar-Hochs (84,70 EUR) am 30. März. Aktuell gönnt sich das Papier eine Verschnaufpause unterhalb des in der vergangenen Woche verbuchten 13-Jahres-Hochs bei 100,70 EUR. Als potenzielle nächste Ziel- und Widerstandszone oberhalb dieser Marke fungiert der Bereich 104,20/106,70 EUR. Dort befindet sich auch das Allzeithoch aus dem Jahr 2010. Dessen nachhaltige Überwindung würde ein bullishes Signal in allen Zeitebenen generieren. Mit Blick auf die Unterseite verfügt der Wert über eine solide Supportzone bei 78,70-84,70 EUR. Solange diese nicht per Tagesschluss verletzt wird, bleiben die Bullen in einer starken Position. Darunter entstünden hingegen Korrekturrisiken in Richtung 73,49 EUR, 68,25-71,80 EUR und eventuell 61,00-62,30 EUR.