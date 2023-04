Diese Analyse wurde am 12.04.2023 um 07:27 Uhr erstellt.

Die Aktie des Essenslieferanten Delivery Hero (WKN: A2E4K4) hatte unterhalb des im Januar 2021 bei 145,40 EUR markierten Rekordhochs eine langfristige Umkehrformation ausgebildet, die im Dezember 2021 mit der Verletzung der Supportzone bei rund 100 EUR bestätigt wurde. Der anschließende Abverkauf ließ die Notierung bis auf ein im Mai 2022 gesehenes Allzeittief bei 23,88 EUR einbrechen. Es folgte eine dreiwelliger Erholungstrend, der sie bis auf im Februar dieses Jahres verbuchtes Hoch bei 57,82 EUR beförderte. Seither dominierten die Bären erneut das mittelfristige Kursgeschehen. Zuletzt konnte sich das Papier jedoch oberhalb des Verlaufstiefs bei 29,31 EUR stabilisieren und einen Boden im kurzfristigen Zeitfenster formen. Mit dem gestrigen dynamischen und von hohem Volumen begleiteten Kursschub über die Hürde bei 31,56 EUR wurde dieser Boden komplettiert. Eine deutlichere Erholungsbewegung im Rahmen des intakten mittelfristigen Abwärtstrends steht somit auf der charttechnischen Agenda. Potenzielle nächste Erholungsziele und Hürden lassen sich bei 32,94 EUR und 33,80 EUR ausmachen. Darüber wäre eine Ausdehnung in Richtung 35,19-37,05 EUR vorstellbar. Zur Aufhellung auch des übergeordneten Chartbildes bedarf es der nachhaltigen Herausnahme der Zone 39,44-43,68 EUR. Ein Tagesschluss unterhalb des nächsten Supports bei 31,13-31,55 EUR würde das gestrige bullishe Signal neutralisieren. Unmittelbar bearish würde es wieder mit einem Rutsch unter 29,31 EUR per Tagesschluss. Nächste potenzielle Auffangbereiche lauten in diesem Fall 27,50 EUR und 23,88 EUR.