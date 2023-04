Am deutschen Aktienmarkt überwogen nach dem langen Osterwochenende die positiven Vorzeichen. Der sentix-Konjunkturindikator für Deutschland konnte im April nach dem Rückgang im Vormonat wieder ansteigen. Der DAX schloss 0,37 Prozent fester bei 15.655 Punkten. Der MDAX der mittelgroßen Werte verbesserte sich um 0,93 Prozent. Gegen den Trend büßte der TecDAX 0,43 Prozent ein. In den drei genannten Indizes gab es 68 Gewinner und 31 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 75 Prozent. Stärkste Sektoren waren Einzelhandel (+3,24%), Automobile (+1,71%) und Chemie (+1,17%). Am schwächsten tendierten die Sektoren Telekommunikation (-0,86%), Software (-0,68%) und Pharma & HealthCare (-0,37%). HeidelbergCement belegte mit einem Plus von 2,56 Prozent den Spitzenplatz im DAX. Der Anteilsschein profitierte von einer positiven Analysteneinschätzung. Vonovia setzte mit einem Aufschlag von 2,46 Prozent seine Erholungsrally fort. BMW rückte nach Absatzzahlen für das erste Quartal um 2,33 Prozent vor. Im MDAX stand Thyssenkrupp (+5,32%) nach Aussagen hinsichtlich einer möglichen Ausgliederung der Marine-Sparte im Fokus. Adtran (-24,23%) zeigte nach enttäuschenden Eckdaten zum ersten Quartal einen Kurseinbruch. Evotec (-6,73%) litt unter der Meldung eines Cyber-Angriffs.

An der Wall Street kletterte der Dow Jones Industrial um 0,29 Prozent auf ein Mehrwochenhoch bei 33.685 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 gab derweil um 0,67 Prozent auf 12.964 Zähler nach. 71 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen betrug 76 Prozent. 48 neuen 52-Wochen-Hochs standen 19 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar neigte zur Schwäche. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,46 Prozent höher bei 1,0911 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries stieg um zwei Basispunkte auf 3,43 Prozent. Gold verteuerte sich an der Comex um 0,78 Prozent auf 2.020 USD. Der Preis für WTI-Öl zog um 2,11 Prozent auf 81,42 USD an.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh bei nur geringen Ausschlägen uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte unverändert bei 162,06 Punkten. Der S&P Future notierte zuletzt behauptet. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.666) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite klar auf die US-Verbraucherpreisdaten. Mit hoher Volatilität im Umfeld der Veröffentlichung ist zu rechnen. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von OMV und LVMH.