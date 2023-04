Der DAX zeigte gestern zur Eröffnung einen Kurssprung nach oben und markierte noch in der ersten Handelsstunde das Tageshoch bei 15.726 Punkten. Ausgehend vom dort befindlichen Widerstandsbereich bröckelte die Notierung in den folgenden Stunden ab bis auf am Nachmittag verbuchte 15.626 Punkte. Mit einem Tagesschluss bei 15.655 Punkten konnte der Index ein Plus von 57 Punkten über den Tag retten.