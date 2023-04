Nächste Unterstützungen:

15.668/15.673

15.626

15.601

Nächste Widerstände:

15.737/15.827

15.886/15.912

15.963-15.971

Aus Basis des Tagescharts entstand eine bearishe Kerze mit ausgeprägtem oberem Schatten. Der übergeordnete Trend und damit der Weg des geringsten Widerstands weist jedoch weiterhin gen Norden und wurde mit dem neuen Intraday-Hoch formal bestätigt. Saisonal verfügt der Index über Rückenwind. Kann sich der Index heute per Stundenschluss oberhalb der aktuellen Unterstützung bei 15.668/15.673 Punkten halten, stehen die Aussichten auf eine erneute ernsthafte Attacke auf die kritische Widerstandszone bei nun 15.737/15.827 Punkten gut. Ein Tagesschluss oberhalb von 15.827 Punkten würde ein Anschlusskaufsignal generieren. Potenzielle nächste Ziele lauten im Erfolgsfall 15.886/15.912 Punkte, 15.963-15.971 Punkte, 16.046/16.090 Punkte, 16.162-16.183 Punkte und 16.290 Punkte (Rekordhoch). Ein signifikanter Rutsch unter 15.668 Punkte würde derweil ein Indiz für eine zeitliche Ausdehnung der Konsolidierungsphase liefern. Nächste Unterstützungen liegen in diesem Fall bei 15.626 Punkten, 15.601 Punkten, 15.537 Punkten und 15.483 Punkten. Unterhalb der letztgenannten Marke wäre eine deutlichere Abwärtskorrektur in Richtung 15.383-15.435 Punkte und 15.342/15.347 Punkte zu favorisieren.