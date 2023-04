Der Preis für Palladium bewegt sich ausgehend vom im März 2022 bei 3.436 USD verbuchten Allzeithoch in einem übergeordneten Abwärtstrend. In den vergangenen Wochen zeigte die Notierung eine Stabilisierung oberhalb des bei rund 1.334 USD verzeichneten Mehrjahrestiefs. Der gestrige Kursschub beförderte sie über ihre zuletzt deckelnde 50-Tage-Linie. Zu einer deutlicheren Aufhellung der charttechnischen Ausgangslage im Sinne einer mittelfristigen Bodenbildung müsste nun noch die in unmittelbarer Rufweite befindliche horizontale Hürde des März-Hochs bei 1.532/1.548 USD nachhaltig überwunden werden. Die Momentumindikatoren (überverkauft/bullishe Divergenzen) signalisieren eine erhöhte Chance, dass eine solche Trendwende gelingen könnte. Auch das Sentiment basierend auf den CoT-Daten liefert Argumente für eine bullishe Sichtweise. So hatten die Commercials zuletzt die höchste Long-Position aller Zeiten aufgebaut, während die trendfolgenden Spekulanten auf Rekordniveau auf der Short-Seite positioniert sind. Gelänge nun der nachhaltige preisliche Ausbruch über die aktuelle Hürde, wäre ein zeitnaher Kursanstieg in Richtung zunächst 1.600-1.655 USD vorstellbar. Darüber lassen sich potenzielle Ziele bei 1.680-1.714 USD und 1.754-1.853 USD ausmachen. Erst oberhalb der letztgenannten Zone käme es zu einer Aufhellung auch des übergeordneten Chartbildes. Ein Rutsch unter den aktuellen Supportbereich bei 1.414-1.474 USD würde derweil das bullishe Szenario zunächst neutralisieren und einen erneuten Test des März-Tiefs indizieren.