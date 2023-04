Der deutsche Aktienmarkt konnte am Donnerstag Zugewinne verbuchen. Der DAX schloss 0,17 Prozent fester bei 15.729 Punkten. MDAX und TecDAX kletterten um 0,81 beziehungsweise 0,44 Prozent. In den drei Indizes gab es 64 Gewinner und 35 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 55 Prozent. Stärkste Sektoren waren Einzelhandel (+2,73%) und Technologie (+1,62%). Am deutlichsten abwärts tendierten die Sektoren Chemie (-0,90%) und Telekommunikation (-0,38%). Merck KGaA sprang an der DAX-Spitze in einer Gegenreaktion auf den Kursrutsch des Vortages um 3,30 Prozent nach oben. Medienberichten zufolge könnte sich der Konzern von seiner Sparte für Oberflächenbehandlungen trennen. Zalando und Infineon folgten mit Aufschlägen von 2,55 und 1,98 Prozent. Covestro sank ohne Nachrichten als Schlusslicht um 2,08 Prozent.

An der Wall Street zog der Dow Jones Industrial um 1,14 Prozent auf ein 8-Wochen-Hoch bei 34.030 Punkten an. Der technologielastige Nasdaq 100 haussierte um 2,03 Prozent auf ein 6-Tages-Hoch bei 13.109 Zählern. 69 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen lag bei 72 Prozent. 54 neuen 52-Wochen-Hochs standen 31 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar wertete belastet von einer deutlich stärker als erwartet gefallenen Erzeugerpreisinflation gegenüber allen anderen Hauptwährungen ab. EUR/USD stieg um 0,52 Prozent auf ein 12-Monats-Hoch bei 1,1049 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries verbesserte sich um vier Basispunkte auf ein 7-Tages-Hoch bei 3,45 Prozent. Gold verteuerte sich an der Comex um 1,47 Prozent auf ein 13-Monats-Hoch bei 2.055 USD. Silber, Platin und Palladium haussierten zwischen 2,03 und 3,58 Prozent. WTI-Öl sank derweil um 1,17 Prozent auf 82,29 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,50 Prozent höher bei 163,85 Punkten. Besonders fest tendierte der japanische Nikkei 225 (+1,20%). Der S&P Future notierte zuletzt 0,07 Prozent schwächer. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.772) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die US-Daten zum Einzelhandelsumsatz, zur Industrieproduktion und zur Verbraucherstimmung. Unternehmensseitig startet inoffiziell die US-Berichtssaison mit Quartalszahlen der Großbanken JPMorgan Chase, Wells Fargo und Citigroup. Anleger werden hier angesichts der jüngsten Banken-Turbulenzen besonders auf die Entwicklung der Kundeneinlagen achten. Covestro berichtete bereits gestern Abend überraschend vorläufige Quartalszahlen. Der Kunststoffkonzern musste zwar einen Umsatzrückgang hinnehmen, konnte jedoch beim operativen Ergebnis die Markterwartungen deutlich übertreffen. Die Aktie legte nachbörslich rund 2,5 Prozent zu.