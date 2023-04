Nächste Unterstützungen:

15.668/15.675

15.626

15.601

Nächste Widerstände:

15.737/15.827

15.886/15.912

15.963-15.971

An der charttechnischen Ausgangslage ergaben sich keine Veränderungen. Die Chancen auf der Oberseite bleiben mit Blick auf den übergeordneten Aufwärtstrends erhalten. Kurzfristig bleibt die Lage noch neutral. Im Fokus steht der Widerstandsbereich 15.773/15.827 Punkte. Ein Tagesschluss darüber würde ein Anschlusskaufsignal generieren. Potenzielle nächste Ziele lauten im Erfolgsfall 15.886/15.912 Punkte, 15.963-15.971 Punkte, 16.046/16.090 Punkte, 16.162-16.183 Punkte und 16.290 Punkte (Rekordhoch). Ein signifikanter Rutsch unter dem aktuellen Support bei 15.668/15.675 Punkten würde hingegen für eine zeitliche Ausdehnung der Konsolidierungsphase sprechen. Nächste Unterstützungen liegen in diesem Fall bei 15.626 Punkten, 15.601 Punkten, 15.537 Punkten und 15.483 Punkten. Unterhalb der letztgenannten Marke wäre schließlich eine deutlichere Abwärtskorrektur in Richtung 15.383-15.435 Punkte und 15.342/15.347 Punkte zu favorisieren.