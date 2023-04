Die Aktie des Großküchenausrüsters Rational (WKN: 701080) hatte im August 2021 ein Rekordhoch bei 1.033,50 EUR markiert. Der anschließend etablierte Abwärtstrend schickte sie bis auf ein im vergangenen September verzeichnetes 2-Jahres-Tief bei 401,00 EUR. Dort übernahmen die Bullen das Ruder. Im Rahmen des seither laufenden Aufwärtstrends hellte sich auch die übergeordnete technische Ausgangslage auf. Nach der Herausnahme der dominanten Abwärtstrendlinie vom Rekordhoch im Januar arbeitet der Wert an einer langfristigen Trendwende. Nach dem jüngsten Rücksetzer vom Rallyhoch bei 663,50 EUR konnte sich der Kurs im Dunstkreis der mittlerweile nordwärts drehenden 200-Tage-Linie stabilisieren. Zuletzt überwand er die korrektive Abwärtstrendlinie und nahm neuen Anlauf an die langfristig kritische Kursregion. Zur Bestätigung der bullishen Trendwende müssen nun die Hürden bei 652,65-663,50 EUR und 683,50 EUR aus dem Weg geräumt werden. Auf Sicht mehrerer Monate wäre im Erfolgsfall ein Vorstoß in Richtung 791,89-798,80 EUR und eventuell 884,00-919,20 EUR vorstellbar. Nächster Support für den Fall eines Pullbacks liegt bei 630,00 EUR und 602,00-610,08 EUR. Unterhalb von 545,00 EUR würde das positive Szenario negiert und es entstünden Abwärtsrisiken in Richtung 510,00 EUR, 471,20 EUR und eventuell 377,20-401,00 EUR.