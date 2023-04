Der deutsche Aktienmarkt erhielt zum Wochenschluss Rückenwind von besser als erwarteten Quartalszahlen mehrerer US-Banken. Der DAX endete mit einem Plus von 0,50 Prozent bei 15.808 Punkten. Der MDAX der mittelgroßen Werte rückte um 0,82 Prozent vor. Gegen den Trend büßte der TecDAX 0,21 Prozent ein. In den drei genannten Indizes gab es 67 Gewinner und 30 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 73 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX-NEW sackte um 0,83 Punkte auf ein 15-Monats-Tief bei 16,63 Zählern ab. Stärkste Sektoren waren Banken (+4,81%) und Chemiewerte (+1,45%). Die deutlichsten Abschläge verbuchten Versorger (-0,93%) und Telekommunikationswerte (-0,34%) und damit defensive Sektoren. Commerzbank (+5,65%) und Deutsche Bank (+4,57%) belegten die beiden obersten Plätze im DAX-Tableau. Die schwächsten Titel im Leitindex waren nachrichtenlos Deutsche Börse (-1,50%) und MTU (-1,29%).

An der Wall Street verabschiedete sich der Dow Jones Industrial mit einem Minus von 0,42 Prozent bei 33.886 Punkten aus dem Handel. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,23 Prozent abwärts auf 13.080 Zähler. 63 Prozent der Werte an der NYSE schlossen im negativen Bereich. Das Abwärtsvolumen lag bei 59 Prozent. 46 neuen 52-Wochen-Hochs standen 40 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar war gesucht. EUR/USD fiel gegen Ende des New Yorker Handels um 0,44 Prozent auf 1,0998 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sprang um sieben Basispunkte nach oben auf 3,52 Prozent. Gold gab an der Comex um 1,75 Prozent auf 2.019 USD nach.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh bei nur geringen Ausschlägen uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,04 Prozent tiefer bei 163,22 Punkten. Energiewerte und Finanzwerte waren gesucht, während Technologiewerte zur Schwäche neigten. Die chinesische Notenbank PBoC pumpte Liquidität in das Bankensystem, ließ jedoch den Leitzins unverändert. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,20 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.824) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite vor allem auf den Empire State Manufacturing Index. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Faurecia. Fraport könnte Impulse von den Verkehrszahlen für März erhalten. Bereits Freitagabend erfreute Traton mit starken vorläufigen Zahlen für das erste Quartal. Der Nutzfahrzeughersteller stellte zudem eine Anhebung der Jahresprognose in Aussicht.